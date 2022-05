O Aston Villa anunciou nesta quinta-feira a contratação em definitivo do meia brasileiro Philippe Coutinho, que estava emprestado pelo Barcelona, por 20 milhões de euros (R$ 106,8 milhões).

A divulgação do acerto pela equipe inglesa foi feita pouco depois de manifestação semelhante dos 'blaugranas', que terão direito a 50% do valor de uma futura transferência do ex-Vasco.