O Aston Villa deixou a zona de rebaixamento e entrará na última rodada, no próximo domingo, dependendo apenas das próprias forças para se manter na elite do Campeonato Inglês após ter vencido o Arsenal por 1 a 0 nesta terça-feira, no Villa Park.

O único gol do jogo em Birmingham foi marcado aos 27 minutos do primeiro tempo. Mings cobrou escanteio, Trezeguet se antecipou à marcação e, de pé direito, empurrou para a rede.