O atacante brasileiro Joelinton, do Newcastle, foi multado no Reino Unido em 200 libras (R$ 1,45 mil), por burlar o regime obrigatório de confinamento, no início deste ano, para poder cortar o cabelo.

O ex-Sport Recife, que foi contratado pela equipe inglesa em julho de 2019, postou uma foto nas redes sociais do momento em que tinha o cabelo cortado em um salão, o que está proibido no território britânico desde o princípio de janeiro, para evitar a propagação do novo coronavírus.