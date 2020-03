O atacante Callum Hudson-Odoi, do Chelsea, tornou-se no primeiro jogador do Campeonato Inglês a testar positivo para o novo coronavírus, segundo anunciou o clube londrino nesta sexta-feira.

"Os funcionários do Chelsea que estiveram em contato com o jogador recentemente estão isolados, de acordo com as diretrizes do governo. Isso inclui o time principal, a comissão técnica e alguns funcionários", afirmou o clube em comunicado.

O Chelsea também disse que Hudson-Odoi apresentou sintomas de gripe na última segunda-feira, sendo poupado do treinamento por precaução.

"Na quinta-feira à tarde, ele testou positivo e agora passará por um período de isolamento. Apesar de positivo para o vírus, Callum está bem e ansioso para treinar e jogar novamente o mais rápido possível", acrescentou.

A confirmação vem no dia seguinte ao técnico do Arsenal, Mikel Arteta, também dar positivo para a Covid-19. A organização da competição fará hoje uma reunião para ver como lidar com a situação, depois de anunciar ontem que a rodada deste final de semana aconteceria normalmente.