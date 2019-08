O atacante brasileiro Matheus Cunha, do Red Bull Leipzig, foi anunciado nesta segunda-feira como um dos finalistas do Prêmio Puskas, de gol mais bonito do ano, em disputa que também envolvem o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o sueco Zlatan Ibrahimovic, do Los Angeles Galaxy.

O jogador revelado pelo Coritiba, que foi convocado na semana passada para defender a seleção sub-23, que se prepara para disputar os Jogos Olímpicos, entrou na briga graças a lance protagonizado em 6 de abril deste ano, em partida pelo Campeonato Alemão.