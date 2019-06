O atacante espanhol Fernando Torres anunciou nesta sexta-feira, através de suas redes sociais, sua aposentadoria do futebol, após 18 anos de carreira.

"Chegou o momento de pôr um ponto final à minha carreira", diz Torres, que estava jogando pelo Sagan Tosu, do Japão, em um vídeo de um minuto de duração divulgado através do seu perfil no Twitter.