A holandesa Vivianne Miedema, atacante do Arsenal, bateu o recorde de artilharia em uma edição dos Jogos Olímpicos nesta terça-feira, ao marcar dois gols na goleada de 8 a 2 da Holanda sobre a China, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos.

Somando as três rodadas, Miedema totaliza oito gols marcados: quatro na vitória de 10 a 3 sobre Zâmbia, dois no empate de 3 a 3 com o Brasil, e dois contra a China.