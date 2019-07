O atacante Jonas, de 35 anos, anunciou nesta terça-feira a aposentadoria da carreira como jogador, à qual dará adeus hoje com uma homenagem do Benfica, seu último clube, no Estádio da Luz.

"Apaixonados torcedores do Benfica, gravo este vídeo para informá-los, junto com o Benfica, que neste momento da minha vida decidi encerrar a carreira de jogador profissional de futebol", disse Jonas em publicação nas redes sociais do clube lisboeta.