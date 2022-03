O atacante Artem Dzyuba, do Zenit São Petersburgo. EFE/POOL/Arquivo

O atacante Artem Dzyuba, do Zenit São Petersburgo, recusou convocação para defender a seleção da Rússia por ter familiares ucranianos, segundo revelou o técnico da equipe nacional, Valery Karpin, que hoje anunciou lista de jogadores que participarão de período de treinos em Moscou.

O comandante explicou que falou no domingo, por telefone, com o jogador, que garantiu que pretende seguir defendendo a Rússia no futuro.