Bergamo (Italy), 22/12/2019.- Atalanta's Josip Ilicic jubilates after the 3-0 during the Italian Serie A soccer match Atalanta BC vs AC Milan at the Gewiss Stadium in Bergamo, Italy, 22 December 2019. (Italia) EFE/EPA/PAOLO MAGNI

A Atalanta aplicou uma goleada histórica sobre o Milan neste domingo por 5 a 0, no estádio Atleti Azzurri d'Italia, e fecha o ano na quinta posição do Campeonato Italiano, dentro da zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada.

O jogo foi um verdadeiro massacre. A Atalanta evidenciou os limites técnicos do Milan, sequer deixou o adversário finalizar contra a meta de Pierluigi Gollini e passeou em campo graças à atuação de Josep Ilicic, autor de dois dos gols da partida.

Apesar da goleada, a Atalanta foi para o intervalo com a vantagem mínima no placar. O único gol do primeiro tempo foi marcado por Papu Gómez, que aos 10 minutos recebeu de Andrea Conti, arrancou pela esquerda e bateu com precisão, sem chances de defesa para Gianluigi Donnarumma.

No segundo tempo, porém, os comandados de Giampiero Gasperini deram um show e começaram o festival de gols. Primeiro, Mario Pasalic, ex-Milan, ampliou a vantagem aos 16. Ilicic fez dois sequência, aos 18 e aos 27, sendo substituído por Luis Muriel, que fechou o placar faltando sete minutos para o apito final.

O resultado deixa a Atalanta isolada na quinta posição do Italiano, com 31 pontos, dois a mais que o Cagliari, que ontem perdeu para a Udinese por 2 a 1. Classificada para as oitavas de final da Liga dos Campeões, fase na qual enfrentará o Valencia, a equipe de Bérgamo está a nove pontos da líder Juventus.

Já o Milan, longe de mostrar o futebol de um clube já considerado como um dos melhores do mundo, ocupa apenas a 10ª colocação, com 21 pontos. EFE

