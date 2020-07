Com o título já conquistado pela Juventus, a grande atração da última rodada do Campeonato Italiano será o confronto direto entre Atalanta e Inter de Milão pela segunda posição, enquanto na parte de baixo da tabela Lecce ou Genoa será o último rebaixado para a segunda divisão.

A Juve obteve o eneacampeonato no último fim de semana, com duas partidas de antecipação, e tem agora 83 pontos, contra 79 da Inter, segunda colocada. Um ponto à frente de 'La Dea', os 'Nerazzurri' terão a vantagem de jogar pelo empate no duelo deste sábado, mas o time de Bergamo terá o direito de jogar em seus domínios, no Gewiss Stadium - antigo Atleti Azzurri D'Italia.