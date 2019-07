Adversários no grupo 7 da Taça Libertadores, Athletico Paranaense e Boca Juniors se enfrentarão pelas oitavas de final do torneio continental, e a partida de ida acontecerá nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Com show do atacante Marco Ruben, autor de três gols, o Athletico fez 3 a 0 no primeiro jogo entre as equipes, no dia 2 de abril, também na capital paranaense. Entretanto, na rodada final, em confronto direto pela liderança da chave, no dia 9 de maio, o Boca fez 2 a 1 de virada no estádio La Bombonera e se garantiu na ponta da tabela, o que lhe permite decidir a eliminatória em casa.