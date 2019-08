Com a árdua missão de ter de enfrentar uma das equipes mais tradicionais do mundo quatro vezes na mesma edição de Taça Libertadores, o Athletico Paranaense sofreu nesta quarta-feira a terceira derrota seguida para o Boca Juniors, por 2 a 0 em La Bombonera, e foi eliminado nas oitavas de final do torneio continental.

As duas equipes ficaram na mesma chave, e o primeiro duelo foi animador para a torcida athleticana, já que o Furacão venceu por 3 a 0 na Arena da Baixada. No segundo encontro, também em Buenos Aires, pela última rodada do grupo G, o Boca levou a melhor por 2 a 1 de virada.