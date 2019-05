O atacante Marco Rúben, do Athletico Paranaense. EFE/Hedeson Alves

O Athletico Paranaense inicia nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), a disputa da Recopa Sul-Americana, em que encarará o River Plate, da Argentina, em primeiro jogo que acontecerá na Arena da Baixada, em Curitiba.

O Furacão é um dos dois participantes do torneio por ter conquistado em 2018 a Copa Sul-Americana, primeiro título internacional da história do clube. Os 'Millonarios', por sua vez, são os detentores do troféu da Taça Libertadores.