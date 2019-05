O Athletico Paranaense lutou, mas foi derrotado nesta quinta-feira pelo River Plate por 3 a 0, com direito a dois gols nos acréscimos do segundo tempo, e acabou vendo o adversário comemorar o título da Recopa Sul-Americana, que teve jogo de volta disputado no estádio Monumental de Núñez.

Derrotado na Arena da Baixada pelo placar mínimo, o time da casa saiu na frente aos 20 minutos do primeiro tempo, graças a gol do meia Nacho Fernández, em rebote de pênalti que o próprio camisa 10 cobrou, e Santos defendeu.