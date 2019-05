O Athletico Paranaense joga em vantagem nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo segundo título continental da história, em duelo com o River Plate, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela Recopa Sul-Americana.

Na ida, disputada há uma semana, na Arena da Baixada, o Furacão levou a melhor por 1 a 0, graças a gol anotado pelo atacante argentino Marco Rubén, que fez valer a "lei do ex", já que teve rápida passagem pelos 'Millonarios' em 2007. Além dele, o meia Lucho González vestiu a camisa do adversário desta decisão.