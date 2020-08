O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) confirmou que um dos 92 atletas brasileiros que estão isolados em Portugal, para passar por período de treinamentos, teve resultado positivo em teste para o novo coronavírus.

De acordo com as informações apuradas, se trata de um dos integrantes do grupo de 40 esportistas que chegaram ao país europeu no último fim de semana.

A identidade do atleta que teve a infecção detectada não foi divulgada. Os demais 39 foram liberados e poderão iniciar a programação de atividades da chamada "Missão Europa".

Segundo o COB, o atleta que testou positivo está assintomático e cumprirá quarentena de duas semanas, em local não revelado, até que seja submetido a novos testes.

Ainda de acordo com as informações do Comitê Olímpico Brasileiro, o esportista será monitorado diariamente pelos médicos da equipe, até ser reintegrado.

A delegação do Brasil em Portugal conta com 143 pessoas, sendo 92 atletas de diferentes modalidades, que se preparam para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados para o ano que vem.