Um atleta da seleção olímpica de Uganda, que treinava em uma cidade do oeste do Japão antes do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio dentro de uma semana, está desaparecido, confirmaram as autoridades locais, nesta sexta-feira, à Agência Efe.

Oficiais da cidade de Izumisano, na província de Osaka, onde está localizada a acomodação da delegação africana, além das instalações de treinamento antes da competição, notaram a ausência do levantador de peso Julius Ssekitoleko, de 20 anos, quando hoje ele não foi realizar o teste de covid-19 exigido diariamente.