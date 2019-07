O Atlético de Madrid oficializou nesta quarta-feira a contratação do lateral-direito Kieran Trippier, que estava no Tottenham e foi titular da seleção inglesa na Copa do Mundo de 2018.

Trippier, de 28 anos, assinou contrato por três temporadas e chega para concorrer com o colombiano Santiago Arias pela titularidade. O dono da posição era Juanfran, mas o espanhol deixou a equipe 'rojiblanca'.