O Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Marcos Paulo, revelado pelo Fluminense e que assinou um contrato válido por cinco anos com o atual campeão espanhol.

Como o contrato com o Flu expirou no dia 30 de junho, o jovem, de 20 anos, foi contratado a custo zero pelo Atlético, que ainda não definiu se utilizará ou emprestará o jogador na próxima temporada.