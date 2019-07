O Atlético de Madrid anunciou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro polivalente Mario Hermoso, do Espanyol, que assinou um contrato de cinco temporadas com o novo clube, no qual também poderá uma alternativa para a lateral esquerda.

O espanhol é a oitava contratação do clube colchonero para a próxima temporada, após as chegadas do zagueiro Felipe (Porto), do lateral-esquerdo Renan Lodi (Athletico Paranaense), do lateral-direito Kieran Trippier (Tottenham), dos meias Marcos Llorente (Real Madrid) e Héctor Herrera (Porto), e dos atacantes João Félix (Benfica) e Ivan Saponjic (Benfica B).