O Atlético de Madrid anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro brasileiro Felipe, um dos destaques do Porto, que assinará contrato de três temporadas e será incorporado ao elenco no dia 4 de julho.

Felipe, de 30 anos, chega como provável substituto do uruguaio Diego Godín, que neste mês se despediu do Atleti após nove temporadas no clube, onde se tornou ídolo.