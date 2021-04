Ao ser questionado sobre o projeto da Superliga, o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, disse que está "preparado para treinar" onde for e que não tem "nenhuma dúvida" de que o clube "decidirá o melhor" para a entidade. EFE/Rodrigo Jiménez.

O Atlético de Madrid confirmou, em comunicado no site oficial, que aderiu à Superliga Europeia como um dos três representantes espanhóis - ao lado de Real Madrid e Barcelona - de um torneio que, segundo a diretoria do clube, pode ser "a melhor competição esportiva de clubes do mundo".

Embora o Atlético tenha sido citado entre os 12 fundadores da iniciativa no domingo, a adesão só foi confirmada nesta segunda-feira, durante uma reunião do Conselho de Administração do clube.