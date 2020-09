O Atlético de Madrid suspendeu nesta sexta-feira a concentração de pré-temporada em Los Ángeles de San Rafael, no município espanhol de Segóvia, e voltou à capital após um integrante da "bolha" da equipe - que não é jogador nem da comissão técnica - ter sido diagnosticada com Covid-19, confirmaram fontes do clube à Agência Efe.

Os exames de PCR realizados na quinta-feira, cujos resultados foram divulgados nesta manhã, apontaram um único caso positivo, cujo contágio, segundo o rastreamento feito pelo clube, corresponde ao âmbito familiar e ocorreu antes do início da concentração na serra de Segóvia.