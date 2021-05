Em seu jogo mais difícil até o fim da competição, pelo menos em termos de colocação dos adversários na tabela de classificação, o Atlético de Madrid deu um passo importante rumo ao título do Campeonato Espanhol nesta quarta-feira ao vencer a Real Sociedad por 2 a 1 no estádio Wanda Metropolitano, alimentando a chance de ser campeão no fim de semana.

Dentro de casa, a equipe 'rojiblanca' se impôs e abriu 2 a 0 com menos de 30 minutos de bola rolando. Carrasco marcou o primeiro aos 16 minutos de partida, e Correa aumentou a diferença aos 28.