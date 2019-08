O Atlético Mineiro iniciará nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o duelo com o La Equidad, da Colômbia, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, em jogo que acontecerá no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Para a partida pelo torneio continental, o técnico Rodrigo Santana contará com três jogadores que não entraram em campo no sábado, na derrota para o Athletico Paranaense por 1 a 0, em Curitiba, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.