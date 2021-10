3 out 2021

EFE Madri 3 out 2021

Dispensado pelo Barcelona após a chegada do técnico Ronald Koeman, no começo da temporada passada, o atacante Luis Suárez teve seu dia de vingança neste sábado ao fazer um gol e dar o passe para outro na vitória do Atlético de Madrid sobre o time catalão por 2 a 0, aumentando a pressão sobre o holandês.

No estádio Wanda Metropolitano, em Madri, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, Suárez deu passe de primeira para Lemar fazer 1 a 0 para os 'Colchoneros', aos 22 minutos do primeiro tempo.