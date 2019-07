A alemã Angelique Kerber, que defendia o título, foi eliminada logo na segunda rodada de Wimbledon nesta quinta-feira com uma derrota para a americana Lauren Davis, enquanto Serena Williams, vice no ano passado, passou de fase com uma vitória de virada.

Kerber começou bem a partida, mas perdeu para a 95ª colocada do ranking da WTA por 2 a 1, com parciais de 2-6, 6-2 e 6-1, em uma hora e 55 minutos de partida.