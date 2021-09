O piloto finlandês Valtteri Bottas, vice-campeão mundial de Fórmula 1 em 2019 e 2020, ambas as vezes pela Mercedes, foi anunciado como piloto da escuderia suíça Alfa Romeo a partir da próxima temporada.

"Se abre um novo capítulo na minha carreira. Estou emocionado de me juntar à Alfa Romeo, para que será um novo desafio com um fabricante lendário. Será uma honra representar esta marca", disse o piloto de 32 anos, no comunicado emitido pela equipe.