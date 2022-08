O atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang sofreu uma fratura na mandíbula devido a agressão sofrida no assalto à residência de que foi vítima, segundo publica nesta quarta-feira o site esportivo britânico "The Athletic".

De acordo com a publicação, a lesão deve afastar o jogador por mais de um mês dos gramados e pode complicar as negociações da saída de Auba do clube catalão. Na véspera do fechamento da janela de transferências, o Chelsea, que mais tinha interesse na contratação, passou a preferir o empréstimo, ao invés da compra.