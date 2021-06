As autoridades do Chile informaram que a seleção do país deverá cumprir um rígido protocolo de saúde durante a estadia em Santiago a partir de sexta-feira, quando a delegação voltará do Brasil para se preparar para as quartas de final da Copa América.

Uma vez concluída a participação na fase de grupos do torneio, que terminará nesta quinta-feira, na partida contra o Paraguai, a equipe retornará ao país, onde treinará para o mata-mata.