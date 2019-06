Um avião com 102 torcedores chilenos que viajariam ao Brasil para ver o jogo da seleção do Chile contra o Equador pelo Grupo C da Copa América nesta sexta-feira, em Salvador, foi evacuado depois que o piloto abortou a decolagem.

A situação ocorreu na madrugada de hoje no aeroporto internacional de Santiago e aparentemente a aeronave, da companhia Aerodesierto e contratada especialmente para a viagem, sofreu uma falha mecânica quando percorria a pista de decolagem, segundo relatos de alguns passageiros.