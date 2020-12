O Bahia treinou nesta segunda-feira no centro de treinamento do Corinthians, em São Paulo, com foco nas cobranças de pênaltis, na última atividade antes do embarque para a Argentina, onde a equipe fará jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana com o Defensa y Justicia.

O Tricolor de Aço, que perdeu neste sábado para o Palmeiras por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, permaneceu na capital paulista, onde fez preparação para tentar reverter a derrota sofrida na ida, em casa, para o time da pequena cidade de Florencio Varela, localizada na província de Buenos Aires.