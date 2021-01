A organização do Mundial de Fórmula 1 divulgou nesta terça-feira o calendário revisado para a temporada de 2021, que será inaugurado pelo Grande Prêmio do Bahrein, entre os dias 26 e 28 de março, com o adiamento do GP da Austrália para novembro.

A Fórmula 1 explicou em comunicado que a evolução da pandemia de covid-19 não permitirá o início da temporada em Melbourne, como era habitual, mas que a competição ainda deverá passar pela Austrália neste ano. Em acordo com as autoridades locais, a etapa australiana foi marcada para o período entre os dias 18 a 21 de novembro.