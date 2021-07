Rebeca Andrade conquistou nesta quinta-feira a medalha de prata na final da prova individual geral da ginástica artística nos Jogos de Tóquio, conseguindo assim, de quebra, o primeiro pódio olímpico de uma brasileira na história da modalidade.

Sensação nos primeiros dias de disputa, a paulista voltou a empolgar com a apresentação no solo, ao som de "Baile de Favela", funk composto pelo MC João, mas pequenos erros de execução acabaram custando o ouro, que ficou com a americana Sunisa Lee.