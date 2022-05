O atacante Gareth Bale, do Real Madrid, foi convocado nesta quinta-feira para defender a seleção do País de Gales no duelo decisivo pela repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2022, contra Escócia ou Ucrânia.

O técnico da equipe nacional, Robert Page, incluiu o experiente jogador na lista de 27 relacionados para partida do dia 5 de junho, que acontecerá em Cardiff, e também para os quatro primeiros compromissos galeses na Liga das Nações.