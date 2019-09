O Real Madrid tropeçou pela segunda vez em três rodadas no Campeonato Espanhol ao empatar com o Villarreal em 2 a 2 neste domingo, no Estádio de La Cerámica, graças a dois gols marcados por Gareth Bale, enquanto o Atlético de Madrid se isolou na liderança ao vencer o Eibar por 3 a 2 de virada no Wanda Metropolitano.

O 'Submarino Amarelo' começou a partida com o controle das ações e fez 1 a 0 aos 12 minutos do primeiro tempo. Ekambi chutou forte, o goleiro Courtois deu rebote e Gerard Moreno empurrou para a rede.