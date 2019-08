O atacante Mario Balotelli, apresentado nesta segunda-feira como nova contratação do Brescia, garantiu que não tem "nenhum medo" de fracassar no clube da província onde foi criado e revelou que almeja disputar a próxima Eurocopa com a seleção da Itália.

"Não foi tão difícil escolher o Brescia. Desde o momento em que recebi a proposta do Brescia, não pensei em mais nada. É a minha cidade, tem tudo para me oferecer. E eu posso oferecer tudo a esta cidade", afirmou Balotelli na entrevista coletiva de apresentação.