O atacante italiano Mario Balotelli, com passagens por Inter de Milão, Liverpool e Manchester City, entre outros times, passou por exame médico nesta segunda-feira pelo Monza, clube do político e ex-presidente do Milan, Silvio Berlusconi que joga a Segunda Divisão italiana.

Balotelli, de 30 anos, cobiçado por um dos candidatos à presidência do Vasco, foi a uma clínica de Milão, acompanhado por um representante do Monza para fazer exames médicos, segundo imagens que circulam na internet.