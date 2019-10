30 out 2019

EFE Roma 30 out 2019

Quatro criminosos armados renderam o ex-jogador italiano Claudio Marchisio quando ele saía de casa na noite de terça-feira e assaltaram o imóvel, que fica na cidade de Vinovo, nos arredores de Turim, levando dinheiro e joias.

Figura frequente na seleção da Itália nos últimos anos, Marchisio se aposentou do futebol na última temporada, quando atuava pelo Zenit São Petersburgo, depois de passar quase toda a carreira na Juventus.

O ex-jogador estava acompanhado da esposa na hora do crime. Segundo a polícia da Itália, a ação ocorreu por volta das 19h30 locais de terça-feira. Os criminosos conheciam bem o condomínio onde Marchisio vive, já que eram necessários códigos de acesso para entrar no local.

Os assaltantes estavam encapuzados na hora do crime e, depois do roubo, fugiram em um carro que os esperava do lado de fora.

Marchisio acionou a polícia loco depois do assalto. Agora, os policiais analisam vídeos gravados pelas câmeras de segurança para tentar identificar os bandidos.