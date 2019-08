O Barcelona vai apresentar uma proposta por escrito ao Paris Saint-Germain, propondo contratar por empréstimo o atacante Neymar, com opção de compra no fim desta temporada, segundo veiculou nesta segunda-feira a emissora espanhola de rádio "RAC1".

De acordo com as informações do veículo, o objetivo do clube catalão é reduzir o impacto financeiro neste momento e ainda evitar a ida de jogadores para a equipe da capital francesa, já que a oferta não aponta para a possibilidade de troca, com vinha sendo especulado nas últimas semanas.