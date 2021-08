O atacante argentino Sergio Agüero pode estrear com a camisa do Barcelona somente daqui a dez semanas - em meados de novembro - devido uma lesão no tendão na parte interna da panturrilha da perna direita, que neste momento o impede de colocar o pé no chão, por este motivo não esteve presente na entrevista coletiva de despedida de Lionel Messi, assim como não participará do Troféu Joan Gamper.

O Barcelona emitiu um comunicado no domingo confirmando a lesão de seu novo atacante, mas não especificou quanto tempo ele ficará longe dos gramados e aguarda o resultado de novos exames médicos.