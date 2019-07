O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, confirmou que o diretor-geral do clube catalão, Òscar Grau, e o executivo-chefe do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, se reuniram ontem para negociarem a transferência do atacante Antoine Griezmann para a equipe 'blaugrana'.

Poucos minutos antes da apresentação oficial do meia Frenkie de Jong, Bartomeu foi ao está Camp Nou para tratar das movimentações dentro da área esportiva após a saída do vice-presidente esportivo, Jordi Mestre.