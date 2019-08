A derrota na partida de abertura do Campeonato Espanhol 2019-2020 para o Athletic Bilbao na última sexta-feira, no estádio San Mamés, já colocou pressão sobre o Barcelona pela primeira vez nesta temporada e será necessário vencer o Betis no próximo domingo, no Camp Nou.

Para isso, o técnico Ernesto Valverde contará com a volta de Lionel Messi, desfalque na primeira rodada devido a um problema na panturrilha direita. Por outro lado, os também atacantes Luis Suárez e Ousmane Dembélé, não poderão jogar.