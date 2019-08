O Barcelona e o Bayern De Munique estão negociando a transferência por empréstimo do meia Philippe Coutinho para a equipe alemã por uma temporada, e o brasileiro sequer ficará no banco na estreia do time 'blaugrana' no Campeonato Espanhol, nesta sexta-feira, contra o Athletic Bilbao.

Fontes do Barça disseram à Agência Efe que existe um princípio de acordo para que o jogador deixe o clube por não fazer parte dos planos do técnico Ernesto Valverde. Coutinho até viajou para Bilbao, mas não entrará em campo no estádio San Mamés.