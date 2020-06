O resultado levou o Barcelona a 65 pontos, três a mais que o Real, que assumirá a ponta caso vença no domingo, já que leva a melhor no primeiro critério de desempate, o confronto direto. EFE/José Manuel Vidal

O Barcelona empatou com o Sevilla em 0 a 0 nesta sexta-feira, pela 30ª rodada, e agora se vê ameaçado na liderança do Campeonato Espanhol, já que corre o risco de ser ultrapassado pelo Real Madrid, que no próximo domingo visitará a Real Sociedad.

A equipe anfitriã não se intimidou por enfrentar o melhor jogador do mundo, segundo eleição da Fifa no ano passado, e houve chances de gol para os dois lados. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Messi cobrou falta pela meia direita, e a bola tinha a direção do ângulo, mas Kanoudé cortou de cabeça. Quatro minutos depois, Rakitic pegou sobra e chutou rente à trave.