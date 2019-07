O Barcelona iniciou nesta segunda-feira a preparação para a temporada 2019-2020 em um treino que contou com a presença do goleiro Neto, do meia Frenkie de Jong e do atacante Antoine Griezmann, as três caras novas anunciadas para o elenco até agora.

Depois de terem passado por exames de sangue, os jogadores disponíveis da equipe principal entraram em campo no centro de treinamentos em Sant Joan Despí, onde o treinador Ernesto Valverde comandou a primeira atividade da pré-temporada.