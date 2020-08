O Barcelona precisou apenas dos primeiros 45 minutos para carimbar sua classificação às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, ao derrotar neste sábado o Napoli por 3 a 1, no Camp Nou, com todos os gols da partida sendo marcados no primeiro tempo.

Com o triunfo de hoje, o Barça garantiu sua 13ª participação consecutiva nas quartas da Champions.