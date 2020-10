Barcelona e Sevilla, que iniciaram a campanha neste Campeonato Espanhol por terem participado da parte final de torneio continentais na última temporada, conquistaram nesta quinta-feira e segunda vitória em duas partidas cada, enquanto o Athletic Bilbao perdeu para o Cádiz em pleno estádio San Mamés.

O Barça, que estreou no Espanhol no último domingo, já na terceira rodada, goleando o Villarreal por 4 a 0 no Camp Nou, hoje foi ao Balaídos encarar o Celta de Vigo e, mesmo com um homem a menos durante todo o segundo tempo, venceu por 3 a 0.