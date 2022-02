O Comitê de Apelação da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) negou nesta sexta-feira um recurso do Barcelona contra a suspensão de dois jogos imposta pelo lateral-direito brasileiro Daniel Alves.

O jogador da seleção foi expulso de maneira direta durante o duelo com o Atlético de Madrid, realizado no último domingo, válido pelo Campeonato Espanhol, devido falta violenta no meia-atacante belga Yannick Carrasco.